Podziękowania dla dzielnicowego za profesjonalizm

„… postawa Pana Rafała i jego bezinteresowna chęć niesienia pomocy społeczeństwu wywarły na mnie ogromne pozytywne wrażanie…” to fragment podziękowań dla dzielnicowego aspiranta sztabowego Rafała Miszczyszyna, które wpłynęły do Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Lubelskim. Wyrazy uznania od obywatela są niezwykle budujące i motywują do dalszej pracy.