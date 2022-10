Policjant po służbie zatrzymał pijanego kierowcę Powrót Generuj PDF Drukuj Za jazdę w stanie nietrzeźwości odpowie 68-latek któremu uniemożliwił dalszą jazdę policjant tomaszowskiej komendy będący po służbie. Mężczyzna po zatankowaniu Fiata i zakupach w pobliskim sklepie chciał kontynuować jazdę mając w organizmie blisko 1,5 promila alkoholu. Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w ubiegły czwartek na terenie jednej ze stacji paliw w Tomaszowie Lubelskim. Będący po służbie policjant Wydziału Kryminalnego zwrócił uwagę na mężczyznę, który wyszedł z pobliskiego sklepu i „chwiejnym krokiem” wsiadł do Fiata zaparkowanego przy stacji paliw. Mężczyzna usiadł na miejsce kierowcy, uruchomił silnik pojazdu i próbował odjechać. Funkcjonariusz widząc to, podbiegł do samochodu i odebrał nietrzeźwemu kierowcy kluczyki do samochodu. W międzyczasie o zdarzeniu powiadomił służbę dyżurną, która na miejsce wysłała patrol policji.

Jak się okazało 68-letni tomaszowianin w organizmie miał blisko 1,5 promila alkoholu. Po sprawdzeniu monitoringu ze stacji paliw potwierdziło się, że mężczyzna chwilę wcześniej tankował tam swój pojazd.

Policjanci już teraz zatrzymali 68-latkowi prawo jazdy. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od roku do lat 15 oraz świadczenia pieniężne od 5 tysięcy do 60 tysięcy złotych.

sierżant sztabowy Małgorzata Pawłowska